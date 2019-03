Vildt billede: Her kolliderer to galakser

Europæiske og amerikanske forskere har fanget en kosmisk begivenhed, som den så ud for 230 millioner år siden

I stjernebilledet Herkules omkring 230 millioner lysår væk fra Jorden er en lang og voldsom kamp ved at nå sin slutning.

To kolliderende galakser, der trækkes sammen af tyngdekraften, ser ud til langt om længe at forene sig til én, skriver NASA i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

NGC 6052, som de to kolliderende galakser bliver kaldt, blev allerede opdaget i 1784 af den britiske astronom (og komponist!) William Herschel, der oprindeligt klassificerede dem som én mærkværdigt formet galakse.

Nu ved vi dog, at NGC 6052 er et igangværende sammenstød mellem to galakser, og det har NASA og Det Europæiske Rumagentur (ESA) dokumenteret med nye fotos, som de har taget med det såkaldte Wide Field Camera 3 fra Rumteleskopet Hubble.

Kollisionen har blandt andet ændret på flere af stjernernes bevægelsesbaner i de to galakser. Der er dog kun meget lille risiko for, at nogle af stjernerne vil kollidere, da stjernerne er bittesmå i forhold til galakserne.

Galakserne befinder sig i den sidste fase af deres sammensmeltning, og det er en proces, der faktisk også kommer til at ske for vores egen galakse, Mælkevejen, der på grund af tyngdekraften er godt på vej til at støde sammen med sine nabogalakse, Andromeda.

Du har dog stadig lige tid til at tage en kop kaffe, før det finder sted om cirka 4 milliarder år.

