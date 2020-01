Vildt billede: Sådan har du aldrig før set Månen

En astrofotograf har delt et vildt billede af Månen på Instagram

Månen er nu ret fantastisk.



Særligt når man sammensætter 100.000 billeder, der er taget i løbet af Månens første kvartal i 2020, til ét billede.



Det er netop, hvad den amerikanske astrofotograf Andrew McCarthy har gjort, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Og det spektakulære billede har han delt med omverdenen på sin Instagram-side, der tæller 159.000 følgere.

Ved at sammensætte det store antal billeder har det været muligt at skære igennem uskarpheden fra vores atmosfære og vise Månens sande ansigt med alt, hvad det indebærer.

Det er sågar muligt at se vulkankratere, skygger og Månens farver.



Andrew McCarthy skriver på Instagram, at årets første kvartal er det bedste til at vise detaljerne omkring de mange vulkankratere på Månen.



- Skyggerne langs terminatoren får virkelig detaljerne til at stå skarpere, skriver astrofotografen.

Terminatoren er grænsen mellem sollys og skygge på Månens (eller en planets) overflade.



Typisk giver fotografier af overfladen omkring terminatoren gode kontraster grundet de lange skygger.



I løbet af et år gennemgår Månen flere faser, hvilket Videnskab.dk tidligere har skrevet om.

Her afhænger Månens 'udseende' blandt andet af dens position i forhold til Solen og Jorden.

