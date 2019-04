Vildt fund: Dræber-asteroide udryddede ikke kun dinosaurerne

Skruer vi tiden omkring 60 millioner år tilbage, slog en enorm asteroide ned omkring et mindre hav nær Mexico og efterlod sig et 144 kilometer åbent krater og kastede kæmpe mængder af jord i luften, herunder flere bjerge.

Dræber-astroiden er af mange kendt for at have udryddet dinosaurerne, men nu tyder et fund af nye fiskefossiler på, at nedslaget havde enorme konsekvenser for det ganske dyrerige.

Tre ud af fire ferskvands- og marine arter blev nemlig udryddet som konsekvens af nedslaget.

Det Washington Post ifølge Videnskab.dk.

Ferskvandsfisk og marine væsner var således de store ofre, men også planter og 93 procent af al plankton blev udryddet.

Sådan lyder det ifølge Washington Post på baggrund af et nyt studie, der bliver publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) næste uge.

Læs også på Videnskab.dk: Gigant-dino vejede lige så meget som 12 elefanter

De nye fossil-fund er blandt andet med til at klarlægge konsekvenserne af asteroidenedslaget, og i artiklen skriver Washington Post ifølge Videnskab.dk, at fiskene - kort efter nedslaget - inhalerede glas, når de svømmede.

De skriver desuden, at store bølger kastede dyr ind på land, mens de efterfølgende bølger begravede dyrene i silt (finkornet jordtype).

En stor del af fiskene, hvis fossiler forskerne netop har udgravet, døde i de første minutter - eller timer - efter nedslaget.

Læs også på Videnskab.dk: 'Menneskeædende monster'-dino fundet i USA

Og fossilerne vækker begejstring hos flere palæontologer.

- Du kommer helt tilbage til den tid, hvor dinosaurerne døde. Det er, hvad dette er: Den dag, hvor dinosaurerne døde, fortæller Timothy Bralower, som er palæontolog på Pennsylvania State University og forsker i krateret, til Washington Post. Han har ikke været med i det nye studie.

Det store krater blev fundet i starten af 90’erne på Yucatan-halvøen i det sydøstlige Mexico, og i artiklen beskriver Washington Post, hvordan der løbende er blevet offentliggjort nye fund fra krateret - senest det nye fund af fossiler.

Studiet med titlen 'Prelude to Extinction: a seismically induced onshore surge deposit at the KPg boundary, North Dakota' bliver udgivet i PNAS næste uge.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Stakkels baby-dino druknede, viser unikt fossil

Dinosaurer var pressede, allerede før katastrofen ramte Jorden

Er Jesus et rumvæsen?