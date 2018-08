Vildt fund: Kæmpe koralrev opdaget

Ude for USA’s østkyst fandt en gruppe forskere tilfældigvis et enormt koralrev under ubåds-dyk.

Kilometer efter kilometer af koralrev.

Det var, hvad et hold forskere pludselig befandt sig midt i under et nyligt ubåds-dyk i Atlanterhavet, som bød på en noget anden opdagelse, end de havde forventet.

Sådan skriver Washington Post ifølge Videnskab.dk

Det viste sig nemlig, at en kæmpe gruppe af koralrev pryder sammenlagt et omtrent 150 kilometer langt stykke af havets bund - omkring 250 kilometer ud for kystbyen Charleston, South Carolina.

Opdagelsen skete i forbindelse med et forskningsprojekt under navnet Deep Sea, som skal undersøge havet ud for staterne Virginia, North Carolina og South Carolina på USA’s østkyst.

Forskernes nysgerrighed blev vækket af, hvad der lignede høje klipper af døde koralrester beklædt med levende koraller, som de besluttede sig for at undersøge nærmere.

Men ikke en eneste klippe fandt de. Kun et enormt og levende koralrev, der kan have groet på havbunden lige så længe, som mennesker har beboet Jorden.

På trods af alderen og den betydelige størrelse samt de adskillige skibs- og flyruter, der er etableret henover denne del af Atlanten, har vi ikke haft den fjerneste anelse om revets eksistens før nu.

Koralrev spiller en vigtig rolle i havets næringskredsløb, og derfor håber forskerne at kunne frede de pågældende områder for Trump-regeringens planer om at lovliggøre olieboringer visse steder på havet.

