Vildt fund: Vulkan forvandlede offers hjerne til glas

Der er en første gang for alting – også at finde hjernevæv, der er blevet forvandlet til sort glas.



Vulkanen Vesuv har efterladt byerne Pompeji og Herculaneum under lag af vulkansk materiale.

Her har forskere nu for første gang fundet en hjerne, som er blevet forvandlet til sort glas.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.



Det var en nat i 79 før vor tidsregning, at vulkanen Vesuv gik i udbrud. Den begravede byen Herculaneum og dens omkring 10.000 indbyggere i et 20 meter tykt lag af aske og pimpsten.



Inden blev beboerne overstrømmet med såkaldte pyroklastiske strømme, der rev tage af husene og fik væske i kroppen til at koge, så folks hjerner eksploderede.

Undtagen for en 25-årig pedel, som er fundet i en seng.

Forskere har nemlig fundet spor af den sovende mands hjernevæv, der er blevet glasificeret.

'Indtil nu har man aldrig tidligere fundet hjernerester, der er blevet glasificeret,' fortæller professor Pier Paolo Petrone, som er retsmidicinsk antropolog ved University of Nables Frederico II og medforfatter på studiet, til the Guardian.



Selvom forskeren fandt det mystiske, skinnende materiale indeni offerets kranium, og at dette meget vel kunne tyde på, at der var tale om en hidtil uset hjerneglasstump, var forskeren nødt til at være helt sikker på, at det var tilfældet.

Forskerne undersøgte glassets bestanddele, der viste sig at bestå af blandt andet proteiner, man typisk finder i hjerner.

'At vi fandt glasstumpen i offerets hoved, og at den bestod af proteiner fra menneskehjernen samt fedtsyrer, man kan finde i menneskehår, tyder på, at ekstrem varme har glasificeret hjernevævet,' skriver holdet i den videnskabelige artikel, som er udgivet i the New England Journal of Medicine.

Men hvordan er det overhovedet muligt at forvandle hjernevæv, der ellers er et meget skrøbeligt materiale, til glas?

Svaret findes måske i stumper af forkullet træ, som forskerne også har fundet på stedet. Her kan forskerne konstatere, at temperaturerne i mandens soveværelse har sneget sig op på hele 520 grader.

'Hermed kan vi formode, at ekstrem varme har antændt kropsfedtet og fået det bløde væv til at fordampe; hvilket ville forårsage et hastigt fald i temperaturen,'skriver holdet i tidsskriftet.

Forskernes konklusion bakkes op af andre fund på stedet. Blandt andet kunne de se, at offerets kranium og knogler var eksploderet og blevet forkullet, mens nogle af knoglerne ligeledes viste tegn på at være blevet til glas.

