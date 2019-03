Vildt: Kæmpeedderkop slæber rundt på pungrotte

Advarsel! Lider du af araknofobi, så bør du kraftigt overveje, om det er klogt at læse videre.



Væbnet med et kamera har et hold amerikanske biologer bevæget sig dybt ind i regnskoven i Amazonas for at lede efter edderkopper. Det skriver University of Michigan i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se video af en kæmpeedderkop med en pungrotte i gabet.

Ekskursionen er mundet ud i en serie af fotos og videoklip, der dokumenterer, hvordan edderkopper på størrelse med en middagstallerken fanger og nakker dyr i størrelser, som de færreste nok regner med.

Pungrotter, slanger, firben og frøer er alle på menuen, viser det sig.



Billederne er en del af en videnskabelig artikel, der undersøger forholdet mellem leddyr, som edderkopper, og mindre hvirveldyr i regnskoven i Amazonas.

- En overraskende stor del af dødeligheden blandt mindre hvirveldyr i Amazonas skyldes sandsynligvis leddyr som store edderkopper og tusindben, fortæller lektor i evolutionær biologi ved University of Michigan, Daniel Rabosky i pressemeddelelsen.



Det er en undervurderet dødsårsag blandt hvirveldyrene, tilføjer han.

Edderkopper er kendt som meget forskelligartede rovdyr, og tidligere er der blevet observeret edderkopper, der spiser alt fra fisk, padder og fugle.



Der er dog generelt meget lidt sikker viden om, hvad og hvordan edderkopper og andre leddyr jager og spiser i tropiske områder, der er så rigt på dyreliv som Amazonas.



Det nye studie indeholder observationer fra 2008, 2012, 2016 og 2017 og er således med til at kaste lidt lys over dette.



