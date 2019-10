Vildt rum-samarbejde: Er vi virkelig alene i universet?

To af verdens absolutte spidser inden for rumforskning slår sig sammen for at undersøge, om der er liv i rummet.



Man siger, at to hoveder tænker bedre end ét. Og med det in mente vil vi mennesker nu, måske, være tættere end nogensinde på at opklare mysteriet om liv i rummet.

To af verdens absolutte spidser inden for rumforskning har nemlig netop offentliggjort, at de slår sig sammen om det altoverskyggende formål: At undersøge, om vi er alene i universet, eller om der faktisk er andet liv udover os mennesker.

Det skriver Breakthough Initiatives i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.



Det er holdet bag Breakthrough Listen-projektet, som nu skal arbejde sammen med NASA. Breakthough Initiatives er den overordnede organisation, hvor Breakthough Listen hører under.

Breakthrough Listen-projektet, som har svimlende 100 millioner dollar i ryggen, blev grundlagt i 2015 af den russiske fysiker, investor og multimilliardær, Yuri Milner, og får opbakning af for eksempel Stephen Hawking.

Ideen med Breakthough Listen er, at projektet skal 'search for extraterrestrial intelligence' (SETI) - altså søge efter intelligent liv i rummet. Og forskerne skal mere specifikt arbejde sammen med NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).



'Det er spændende, at verdens mest magtfulde og omsiggribende søgen efter intelligent liv i rummet nu skal arbejde sammen med holdet bag TESS, som er førende inden for blandt andet at lokalisere nye planeter, 'udtaler Pete Worden, administrerende direktør hos Breakthrough Initiatives, i pressemeddelelsen.

Han uddyber samtidig, at de ser frem til at arbejde sammen om at svare på et af vor tids mest omdiskutterede spørgsmål: Er vi alene i universet?

Forskerne ved TESS-programmet er specialister i at måle, hvordan stjerner lyser over tid, og mere specifikt hvordan lyset ændrer sig. Forskerne hos NASA studerer således, når stjernernes lys flimrer, eller i korte perioder helt forsvinder.

Det betyder nemlig typisk, at en planet har bevæget sig forbi stjernen, som så har skygget for det lys, forskerne kan se med deres specialiserede teleskoper her fra Jorden.

TESS-projektet har så følsomme og avancerede instrumenter, at de også kan opfange små og stenede planeter, som minder om Jorden.

Samarbejdet mellem Breakthrough Listen og TESS betyder, at Breakthrough Listen nu vil have de planeter, som TESS har noteret sig som værende ekstra-interessante, i søgelyset.

