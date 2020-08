Vildt rumfoto: Kan du se hvad det ligner?

Det ligner en gigantisk sommerfugl, der flakser igennem universet, men faktisk udgør de farvestrålende mønstre på billedet en såkaldt planetarisk tåge, som er blevet afbildet i meget høj detaljeringsgrad med European Southern Observatory’s (ESO) Very Large Telescope.

Det skriver ESO i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

NGC 2899 kaldes den planetariske tåge på billedet, men på trods af navnet har den intet med tåge eller planeter at gøre. Faktisk er NCG 2899 en kæmpemæssig gassky.

Ligesom andre planetariske tåger opstod den, da gamle stjerner i slutfasen er deres liv eksploderede og udsendte gasser rige på grundstoffer. Når gasserne bevæger sig væk sin døende stjerne, kan de forme de forunderligste mønstre.

Grunden til, at Very Large Telescope overhovedet kan afbilde tågen, og at tågeboblen ikke bare bliver opslugt af lyset fra de bagvedliggende stjerner, er, at de døende stjerner udsender ultraviolet stråling, som får gasarterne til at nå op på temperaturer på over titusinde grader.



De høje temperaturer får den røde hydrogengas og den blå oxygengas til at danne det smukke farvespil.

NGC 2899-tågen menes at have fået sin sommerfuglelignende form, fordi den befinder sig i stjernebilledet Vela (Sejlet), hvor ikke en, men to stjerner er eksploderet og forsyner tågen med gas og ultraviolette stråler.

Det fænomen kaldes en bioplær planetarisk tåge.

Sommerfuglebilledet er taget med instrumentet FORS, som er et af de fire 8,2 meter høje teleskoper, der udgør teleskopet med det retvisende navn, Very Large Telescope.

