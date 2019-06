Vildt studie: Utroligt dyr føler ingen smerte

Mens størstedelen af os mennesker hiver efter vejret, når munden fyldes med chili, eller wasabi borer sig op i næsen og ind i hjernen, forholder det sig helt anderledes med den afrikanske rotteart Cryptomys hottentotus pretoriae - en nær slætning til nøgenrotten.

Rotten føler nemlig ingen smerte, når den udsættes for den kemiske forbindelse allylisothiocyanat (AITC).

Det skriver Videnskab.dk på baggrund af et nyt studie, der er omtalt i New York Times.

Det er en kemisk forbindelse, der aktivt angriber kroppens proteiner. Det er eksempelvis det, der giver wasabi den stærke lugt af sennep.

Videnskab.dk har tidligere beskrevet, hvordan rottens nære slægtning, nøgenrotten, lever i op til 32 år og ikke føler bestemte former for smerte ved en høj dosering af capsaicin (chili) og til dels AITC.

Det var Gary R. Lewin, professor i neurobiologi fra Max-Delbruck Center for Molecular Medicine, der i 2008 udgav den opsigtsvækkende forskning om nøgenrotten, og det er ligeledes Gary R. Lewin, der har været førende forsker på det nye forsøg.

I det nye studie sammenlignede forskerne ni arter af gnavende gravere, og hvordan de reagerede på fortyndet saltsyre, capsaicin (findes i chili) og til sidst allylisothiocyanat (AITC):

Tre af arterne reagerede ikke på saltsyre.



To af arterne viste ingen tegn på smerte, da de blev injiceret med capsaicin.



Men kun rotte-arten, cryptomys hottentotus pretoriae, modstod smerten, da den blev udsat for allylisothiocyanat (AITC).

Efter rotterne blev injiceret med 75 procent AITC, måtte 7 ud af de 9 arter kapitulere, og de begyndte at slikke eller ryste deres poter i smerte.

Og selv om forskerne oppede doseringen, således at lederen af laboratoriet måtte tage gasmaske på, viste rotten ingen tegn på smerte.

Ifølge New York Times har rotterne over millioner af år lært at tilpasse sig bid fra insektet Myrmicaria natalensis, da det indeholder gift, som er kendt for at virke som AITC.

De nye opdagelser kan være med til at fremme processen, når det kommer til at behandle mennesker for smerte, fremgår det af artiklen.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science.

