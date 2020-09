Vildt! Verdens første 3.200 megapixel-fotografi

Forestil dig at kunne spotte en golfbold, der ligger 24 kilometer væk.

Det lyder vanvittigt, men forskere fra SLAC National Accelerator Laboratory i USA har produceret verdens første 3.200-megapixel digitale fotografier, som gør det muligt. Det skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

For at kunne se et fotografi med 3.2 milliarder pixel, skal man bruge 378 4K ultra HD-skærme til at se den fulde opløsning, oplyser SLAC i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har høje forventninger til det gigantiske kamera, som er på størrelse med en stor bil og skal stå ved Vera C. Rubin-Observatoriet i Chile.

Her skal kameraet – hvis alt går vel – tage billeder af den sydlige nattehimmel fra 2022 til 2032.

Projektet bliver kaldt Legacy Survey of Space and Time (LSST), og forskerne vil med kameraets hjælp overvåge milliarder af stjerner og galaksers bevægelser.

Målet er at blive klogere på universets udvikling, mørkt stof og mørk energi.

