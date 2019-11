Vinderfoto: Sekundet før 'kat-astrofen'

Vores planet har et utroligt rigt dyreliv, hvilket hvert år bliver fejret med et utal af fotokonkurrencer, som har til formål at udstille naturens skønhed.

Men der findes også fotokonkurrencer med et lidt alternativt fokus. En af dem er Comedy Wildlife Photography Awards, der hvert år kårer årets mest komiske dyrefotografier. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se mange flere sjove fotos fra konkurrencen.

Vinderfotografiet fra dette års Comedy Wildlife Photography Awards ser du foroven.

Læs mere på Videnskab.dk: 11-årig gepard slår verdensrekorden i løb

Fotografiet, som er taget af Sarah Skinner i Botswana, forestiller en løveunge, der 'leger' med en fuldvoksen hanløve.

Hvad der skete umiddelbart efter, at fotografiet blev taget, melder historien intet om. Men man kan gisne om, at løveungens leg sluttede en anelse brat..!

Vinderfotografiet blev valgt ud af 4.000 fotografier fra 68 forskellige lande, og der er derudover også blevet kåret vindere i en række underkategorier.

