Viral hvalp har måske sin tvillings bagdel i panden

Da kennelen Mac’s Mission i sidste uge offentliggjorde billeder af hundehvalpen ’Narwhal’, gik de hurtigt viralt og begyndte at florere på nettet.

Narwhal er opkaldt efter narhvalen på grund af det karakteristiske ’horn’, som den har i panden.

Men hvordan er denne lille hundehvalp dog endt med en hale i panden?

Det har The New York Times sat sig for at undersøge, skriver Videnskab.dk.

Og forklaringen er måske ikke helt så nuttet som Narwhal selv.

’Hornet’, som højst sandsynligt er en ekstra hale, kan ikke logre, og en røntgenundersøgelse har afsløret, at halen heller ikke har nogen knogle.

Ifølge Margret Casal, der er professor ved University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine, er halen højst sandsynligt et levn fra Narwhals ufødte tvilling.

Tvillinger opstår, når et foster i den tidligste udviklingsperiode deler sig i to, forklarer hun til New York Times ifølge Videnskab.dk. Hvis dette sker for sent, kan man risikere, at tvillingerne ikke bliver separeret, og her får man siamesiske tvillinger.

Og i meget sjældne tilfælde, kan denne forsinkede opdeling resultere i, at det ene foster bliver fuldt udviklet, mens det andet foster udvikler sig til blot at blive en ekstra kropsdel på den ene tvilling. Dette fænomen kaldes for en ’parasit-tvilling’.

Margret Casal lægger vægt på midterskilningen, der tilsyneladende eksisterer over Narwhals pande. Hun mener, at det kan være resterne af hundens ikke-udviklede tvillings bagparti.

Med andre ord: Den kære lille Narwhal har muligvis resterne af sin ufødte tvillings bagdel i hovedet.

Sandheden er dog ikke nødvendigvis så makaber, som den lyder.

David Kilroy, der har specialiseret sig i hovedets anatomi ved University College Dublin School of Veterinary Medicine, vurderer, at der måske nærmere er tale om en slags uregelmæssig hudvækst.

Margret Casal medgiver også, at tvillinger er sjældne blandt hunde, der oftest fødes i kuld. Og ’parasit-tvillinger’ er derfor endnu mere sjældne. Men fænomenet er altså set før i dyreriget.

Man ser eksempelvis af og til, at dyr, som slanger og køer, fødes med to hoveder.

Michael Levin, der leder Allen Discovery Center ved Tufts University, har da også set langt mere mærkværdige eksempler på parasit-tvillinger end Narwhal.

Han forsker i, hvordan celler sender signaler til hinanden for at organisere sig og blive til færdigt udviklede dyr, og han har blandt andet været med til at skabe seksbenede frøer og orme med fire hoveder.

Men om Narwhal rent faktisk har sin tvillings hale i panden, kan Levin ikke afgøre. Han understreger, at kroppens dannelse er en ekstremt kompleks proces, som vi stadig er et godt stykke fra at forstå.

- Det er et mirakel, at det fungerer normalt det meste af tiden, siger han til The New York Times ifølge Videnskab.dk.

