Virkelighedens 'Iron Man' imponerer amerikanske styrker

Opfinderen Richard Browning var til stede ved Annapolis, cirka 50 kilometer fra Washington DC, hvor man mandag 25. november fejrede det britiske krigsskib HMS Queen Elisabeths ankomst til USA.

Richard Browning har selv været en del af den britiske flådes Royal Marines, men det var ikke årsagen til hans tilstedeværelse.

I stedet var han der for at fremvise sin seneste opfindelse, den brandsikre 'Iron Man'-dragt med jetmotorer, der giver mennesket mulighed for at flyve kontrolleret i høj hastighed.

En video er fremvisningen er nu offentliggjort, og du kan se den over artiklen.

Til stede var også det amerikanske militærs forsvarsstyrker, der angiveligt var imponerede over englænderens teknologiske mesterværk, idet de så ham suse henover vandet i høj hastighed, før han stoppede i luften foran tilskuerne på skibet.

Den nyeste version af dragten er udviklet af Brownings eget firma 'Gravity Industries'.

Se den og Richard Browning i aktion i videoen over artiklen.