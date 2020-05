Viser dødskampen: Blækspruttevæsen knuser en fisk med kæberne

Forskere har ny re-analyseret et fossil, og det er der kommet et vildt fund ud af

Et ekstremt sjældent og ældgammelt fossil er blevet re-analyseret af forskere fra University of Plymouth i England.

Det skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Fossilet viser det voldsomme øjeblik, hvor den blæksprutteagtige Clarkeiteuthis montefiorei klemmer sin kæber sammen om fisken Dorsetichthys bechei.

- Prædationen (når et rovdyr æder et byttedyr, red.) sprænger skalaen, når det kommer til sjældne fund, fortæller hovedforfatter på studiet, professor i mikropalæontologi Malcolm Hart, til Gizmodo.

Fossilet blev fundet for hundrede år siden ved Dorset-kysten i England. Det er limet fast til en kasse, hvilket desværre udelukker at lave en såkaldt isotop- eller geokemisk analyse (metoder til at datere samt undersøge den kemiske sammensætning), fortæller Malcolm Hart til Gizmodo.



Andre artikler på Videnskab.dk: Har du et ansigt, som kvinderne kan lide?

Det viser sig dog, at fossilet er det ældst-kendte eksemplar af det blæksprutteagtige væsen, da sedimentet omkring fossilet viser sig at stamme fra den synemuriske alder i det tidlige Jura, 190 millioner år f.v.t. Det betyder ifølge Gizmodo, at fossilet er 10 millioner år ældre end det hidtil ældste kendte blækspruttevæsen.

Dermed er fossilet ikke bare bemærkelsesværdigt, da det viser dødskampen mellem rovdyr og bytte, men også, fordi det viser sig at være ét af verdens ældste fossiler, skriver Gizmodo.

Hvordan det har været muligt at bevare ’prædationen’, kan forskerne kun gisne om.

- Armene med krogene holder tydeligvis om fisken, men hvordan de overlevede hele vejen til havbunden og herfra blev præserveret er exceptionelt, fortæller Hart til Gizmodo.

Studiet udkommer i en kommende udgivelse af tidsskriftet Proceedings of the Geologists’ Association.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Skal vi have sex med robotter?

Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling

Coronavirus muterer hele tiden: Hvorfor? Hvordan? Og er det godt eller farligt?