Wauw! Kom helt tæt på

Hvis man havde glemt, hvor fantastisk Solsystemet og de planeter, vi deler vores sol med, er, så har NASA en ny portion billeder klar til at feje benene væk under os, denne gang af gaskæmpen Jupiter, den største og ældste planet i Solsystemet.

Billederne er taget af rumsonden Juno, som har været i kredsløb om Jupiter siden 2016.

Det skriver Videnskab.dk. Her kan du se endnu flere fantastiske billeder af gasplaneten: Jupiter:

Junos primære mission er at indsamle data om Jupiters atmosfære, så vi kan blive klogere på gasplaneters sammensætning.

Det gør den over et gentagende, 53-dage langt kredsløb, hvis laveste punkt tager sonden hen over planeten i en højde af 4.200 kilometer, og hvis fjerneste punkt er 8,1 millioner kilometer væk.

Juno er også udstyret med ‘JunoCam’, et konventionelt kamera, hvis formål er at fotografere Jupiters hypnotiske overflade fra nær og fjern, til vores alles gavn og glæde.

Og nu, efter Junos 29. kredsløb om Jupiter, har vi fået nye, friske billeder ind, til at blive bjergtaget af.

Billederne er blevet delt af NASA’s Kevin Gill, softwareingeniør og data-altmuligmand, som har uploadet dem til sin Flickr-profil.

Videnskab.dk har udvalgt nogle af de mest iøjnefaldende billeder, som du kan se i linket herunder:



