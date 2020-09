Wow: Billioner af planeter lavet af diamanter

Et nyt amerikansk eksperiment har påvist, at der potentielt kan findes billioner af planeter i universet, som primært består af diamanter.

Det skriver Arizona State University (ASU) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

En stjerne og dens tilhørende planeter dannes af de samme interstellare gasskyer og vil derfor bestå af hovedsageligt de samme stoffer.

Solen har eksempelvis et lavt kulstof-til-ilt-forhold, og det afspejles i Jordens sammensætning.

Jordskorpen består mestendels af

siliciumdioxid - det mest udbredte mineral i jordskorpen og

oxider - kemiske forbindelser, der indeholder ilt

Men andre steder i universet, hvor stjernerne har et højere kulstof/ilt-forhold end Solen, vil der opstå kulstofrige planeter, som menes at have kerner bestående af stoffet siliciumkarbid.

Hvis disse planeter udsættes for den rette varme og et højt nok tryk, og hvis der er vand til stede, er der en god chance for, at de vil omdannes til at bestå primært af diamant og siliciumdioxid, ligesom vores klode primært består af klippearter.

- Der er omtrent 100 milliarder planeter i vores galakse, og 100 milliarder galakser i universet, fortæller Harrison Allen-Sutter, som er den ledende forsker på projektet, i pressemeddelelsen fra ASU.

- Selv hvis diamantplaneter kun findes i målestokken 1-til-1-milliard, betyder universets nær-uhåndgribelig gigantiske størrelse, at der kan findes op mod flere billioner diamantplaneter.

Forskerne fra ASU simulerede forholdene ved disse kulstofplaneters dannelse ved først at sænke et stykke siliciumkarbid i noget vand, derefter trykke den sammen i en diamant-stempelpresse for så til sidst at opvarme den med en kraftig laserstråle.

Ganske som forventet fik de omdannet siliciumkarbiden til diamant og siliciumdioxid, samme sammensætning som en potentiel diamantplanet.

Man skal dog ikke bruge krudt på at lede efter liv på sådanne planeter.

De vil simpelthen være for hårde til at være geologisk aktive og vil derfor ikke have livgivende atmosfærer, som i stedet primært vil bestå af metan.

