Wow! Giga-haletudse fundet i Arizona

Sig goddag til Goliath – en gigantisk haletudse af arten amerikansk oksefrø.

Goliath blev for nylig fundet af en frivillig under arbejdet med at rydde oksefrøer i det sydøstlige Arizona. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere fotos af Goliath.

Da den amerikanske padde-forsker Earyn McGee fik fingrene i kalorius, troede hun først, der var tale om en fisk.

- Jeg kan ikke sige nøjagtig, hvor stor den her fyr er, for forskerne har ikke lavet en udgivelse endnu. Et groft overslag må være størrelsen af en mellemstor banan. Han er i live, og han vokser. Hans navn er Goliath, skrev Earyn McGee, der er ph.d.-studerende ved University of Arizona, i et Twitter-opslag.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor får nogle dyr giga-størrelse?

Forskerne kan endnu ikke sige, hvorfor Goliath-haletudsen er blevet så stor, som den er.

Men det har formentlig en forbindelse til en hormonel ubalance, fortalte Earyn McGee sine Twitter-følgere.

- Ulempen ved Goliaths størrelse er, at hans åndedræt og blodcirkulation måske ikke kan følge med, efterhånden som han vokser, forklarede hun senere til LiveScience.

På den anden side, er det også muligt, at Goliath er i stand til at gabe over mere i naturen, og dermed kan gigant-haletudsen også have haft en fordel over de andre haletudser.

Læs mere på Videnskab.dk: Verdens største dinosaurus får T. rex til at ligne en dværg

Inden du udnævner Goliath til at være et mislykket laboratorie-eksperiment eller resultatet af et radioaktivt udslip, så er det værd at nævne, at det ikke er første gang, at forskerne har fundet haletudser af oksefrøer på størrelse med Goliath.

Amerikanske oksefrøer er de største nordamerikanske frøer, og de kan blive over 20 cm lange og veje op til et halvt kg.

De er bestemt ikke små padder, for almindelige haletudser af oksefrøer kan blive op til 15 cm lange.

Goliaths nøjagtige skæbne vil sammen med dens øvrige videnskabelige data blive udgivet i et videnskabeligt studie.

Andre artikler på Videnskab.dk

Lille hund har forbløffende stor klitoris

Fantastiske billeder af naturens vidundere

11-årig gepard slår verdensrekorden i løb