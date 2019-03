Wow! Verdens største T. rex-skelet samlet i Canada

13 meter fra næse til hale og en vægt på 8,8 ton.

Sådan lyder målene på den hidtil største T. rex, der er blevet fundet og samlet, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det er et hold af canadiske palæontologer, der står bag det opsigtsvækkende arbejde.

- Det her er kongen af T. rex, siger én af palæontologerne bag, Scott Persons, der forsker ved University of Alberta i Canada, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Palæontologerne har kaldt den nye giga-dino for Scotty efter den skotske whisky, der blev åbnet for at fejre opdagelsen af T. rex-skelettet. Scotty er dog ikke et nyt bekendtskab.

Faktisk blev det 66 millioner år gamle fossile skelet fundet helt tilbage i 1991 i den vestcanadiske provins Saskatchewan. Dinoen var dog dybt forankret i en klippe af sandsten, og det tog derfor over et årti at grave skelettet fri.

Siden har palæontologerne arbejdet med at samle knoglerne, hvilket også er en lang og møjsommelig proces. Nu er de endelig blevet færdige med det, og arbejdet må siges at bære frugt.

Scotty er ikke bare den største T. rex, man har fundet, den er også en af de ældste.

Som med træernes årringe kan palæontologer bestemme en dinosaurs alder ved at se på dens knogler.

Scotty blev omkring 30 år, hvilket er den samme alder som Trix, der er den hidtil ældste T. rex, man kender.

Derudover har palæontologerne fundet en række tydelige skrammer som kæbebrud og brækkede ribben hos Scotty, hvilket tyder på, at den har været i kamp med andre dinosaurer - muligvis andre T. rex.

