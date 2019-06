Zombie-cikader på svampetrip dør i vild parringsrus

En parasit-svamp sender nordamerikanske cikader ud i et sex-orgie, der resulterer i, at insekterne mister deres kønsdele

En svamp, hvis latinske navn er Massospora cicadina, gør virkelig livet surt for cikader i USA.

Forskere har tidligere beskrevet, hvordan svampen får cikader til at vandre rundt med opsprættede bagdele, og nu viser et nyt studie, at svampen sender han-cikaderne på noget af et svampetrip, der får selv den største hippie fra 70'erne til at blegne. Det skriver West Virginia University ifølge Videnskab.dk.

Svampen indeholder nemlig kemikalier, der svarer til dem, man kan finde i andre hallucinogene svampe, skriver universitetet i en pressemeddelelse.

Læs mere på Videnskab.dk: Zombie-svamp får cikaders numser til at eksplodere

Og når cikaderne 'tripper', mister de således deres lemmer, og han-cikaderne forsøger at parre sig med alt, de støder på - og det er på trods af, at svampen har fortæret deres kønsorganer og numser.

Men det stopper ikke her. De inficerede cikader fortsætter med at vandre frit rundt som 'zombier', som om intet er hændt.

'De er kun zombier i den forstand, at svampen har kontrol over deres krop,' fortæller Mat Kasson, som er assisterende professor i skovpatologi på West Virgina University og en af forfatterne bag studiet.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere barberer bizar penis

Han understreger i pressemeddelelsen, at mennesker bør holde sig fra disse svampe, da de psykoaktive stoffer blot var et af omtrent 1.000 stoffer, de fandt i cikaderne.

Forskere ved i dag, at en mindre del af insekternes krop først smittes af sporer, der kan udvikle sig og blomstre op inde i kroppen på cikaderne.

Og for at øge chancen for at inficere en anden cikade gemmer svampen et par tricks:

Den tilskynder nemlig til, at han-cikaderne klapper deres vinger på en lettere feminin måde for få andre han-cikader til at stoppe op for en hyggestund.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sådan solbader du på den sundeste måde

Derfor bør du ikke slå edderkopper i dit hjem ihjel

Sex med dyr – ja, hvorfor ikke?