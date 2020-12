Vigtig frist udløbet: Trump har ryggen mod muren

Tirsdag er fristen for optælling af stemmer og indgivelse af søgsmål i forbindelse med det amerikanske valg udløbet.

Dermed er valget af Joe Biden som USA's kommende præsident stort set blevet slået fast, selv om den siddende præsident, Donald Trump, endnu ikke har anerkendt nederlaget.

Skal nu godkendes

Bortset fra Wisconsin ser det ud til, at alle stater har overholdt tidsfristen.

Det betyder, at Kongressen nu skal godkende de 538 valgmænd, som er blevet fundet i delstaterne.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Når valgmændene er godkendt, skal de samles i deres respektive delstater mandag den 14. december og afgive deres stemmer på henholdsvis præsident og vicepræsident.

Ifølge loven skal dette altid ske den første mandag efter den anden onsdag i december.

Ifølge AP er det forventet, at Biden får tildelt 306 valgmænd, mens Trump får tildelt 232. For at vinde valget kræves mindst 270 valgmænd.

Der står dog intet i USA's forfatning om, at valgmænd skal stemme på den kandidat, der fik flest stemmer i deres hjemstat.

Nogle stater har lovgivet på området, men der er historisk set eksempler på såkaldte troløse valgmænd, der har stemt på en anden kandidat.

Sådan afgøres præsidentvalget - Valgmandskollegiet består af 538 valgmænd. Valgmænd er repræsentanter, som de enkelte præsidentkandidater har opstillet i hver stat. Når vælgerne stemmer på en kandidat, stemmer de rent teknisk på, at den kandidats valgmænd skal sidde i valgmandskollegiet. - Valgmandskollegiet peger så på den præsident, som de ønsker, og her gælder det om at tælle til 270. Halvdelen af valgmændene - plus en. Formelt mødes valgmandskollegiet først 14. december, men afgørelsen falder normalt allerede på valgnatten, som stemmerne bliver talt op, og valgmændene fordelt. - I 48 stater og District of Columbia, der ikke har status af en stat, fordeles valgmændene således, at den kandidat, der har fået flest stemmer i staten, får alle sine valgmænd valgt. Uanset om det har været tæt løb eller en klar sejr. - I Nebraska og Maine fordeles valgmændene således, at vinderen i staten får to af valgmændene. Derudover gives en valgmand til den kandidat, der får flest stemmer i hver af de valgkredse, som bruges til at finde medlemmerne til Repræsentanternes Hus. Kilde: Ritzau

Texas kæmper videre

Trump-kampagnen og dens tilhængere har flere gange forsøgt at omstøde Bidens sejr i Michigan, Georgia, Arizona, Pennsylvania og Nevada med flere søgsmål. Ingen af forsøgene er lykkedes.

Tidligere tirsdag meddelte delstaten Texas, at den vil føre sag mod staterne Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin ved USA's Højesteret for ulovligt at have ændret ved proceduren for afholdelse af valg.

Den republikanske regering i Texas beskylder valgtilforordnede i de fire stater for ikke at have sikret sig, at der ikke kunne snydes med brevstemmer.

De valgansvarlige i de fire delstater siger, at der ikke har kunnet påvises snyd i nævneværdigt omfang, og resultaterne er blevet certificeret af staternes myndigheder.