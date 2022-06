Vil indgå gas-aftale med EU

EU ventes onsdag at indgå en aftale om levering af gas fra Israel.

Det skal efter planen ske ved en energikonference i den egyptiske hovedstad, Kairo. Det oplyser det israelske energiministerium.

EU anser Israel som et god ny gaskilde, på et tidspunkt hvor unionen forsøger at gøre sig uafhængig af gas fra Rusland.

Aftalen vil for første gang tillade, at Israel eksporterer en 'betragtelig' mængde gas til Europa. Det oplyser det israelske ministerium.

Embedsfolk oplyser, at den israelske gas ventes først at blive sendt til Egypten. Herfra vil det blive eksporteret til det europæiske marked.

Den nye aftale skal underskrives af EU, Israel og Egypten.

Ny plan: Vil smadre Putin

Pyha: Danmark har gas nok