Vil sende våben til Ukraine

Ukraine vil få tungere og mere moderne våben, siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, i en tale ved det store økonomiske topmøde i Davos onsdag.

Meldingen kommer forud for et møde senere på ugen i den såkaldte kontaktgruppe for Ukraine. Den koordinerer de vestlige våbenleverancer til Ukraine.

- Hovedbudskabet er, at der vil være mere støtte og mere avanceret støtte, tungere våben og mere moderne våben, siger Stoltenberg.

- For det her er en kamp om vores værdier, understreger han.

Stoltenberg kommer onsdag ikke ind på, om der vil komme nyt om mulige leveringer af kampvogne af typen Leopard 2, som Ukraine har efterspurgt.

Men han påpeger, at der er 'et akut behov' for at sende våben til de ukrainske styrker, der kæmper for at presse de russiske styrker tilbage.

- Det er meget farligt at undervurdere Rusland, siger Stoltenberg.

- De har mobiliseret 200.000 ekstra soldater. Præsident Putin har udvist en vilje til at ofre tusinder og atter tusinder af unge russiske soldater.

Også Polens præsident, Andrzej Duda, som var på scenen sammen med Stoltenberg, understreger, at det er helt afgørende at sende moderne kampvogne og missiler til Ukraine.

Og det haster, tilføjer Duda.

- Der er mange russiske soldater ved frontlinjen, og vi er bange for, at de forbereder sig til en ny offensiv, formentlig om nogle måneder, siger Duda.

Fredag mødes Natos medlemslande og deres allierede med repræsentanter for Ukraines regering. Det sker på militærbasen Ramstein i Tyskland.

Ukraine har sagt, at landet mister soldater hver dag på grund af manglen på moderne vestlige kampvogne.

Det understregede den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, da han tidligere onsdag talte i Davos.

- Den tid, den frie verden bruger på at tænke, bruges af terrorstaten til at slå ihjel, sagde han.

Det er op til Tyskland at give grønt lys for leveringen af Leopard 2 kampvogne til Ukraine.

Kampvognene er produceret i Tyskland, som står for eksportlicensen. Derfor er et tysk ja til leveringer af sådanne kampvogne til Ukraine nødvendigt - uanset om de kommer fra et andet Nato-land.