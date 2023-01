Vild svensk voldsbølge: 30 anholdt

Svensk politi har anholdt omkring 30 personer i forbindelse med den uro, der siden juleaften har plaget Stockholm.

Det siger Sveriges rigspolitichef, Anders Thornberg, på et pressemøde mandag ifølge avisen Expressen.

- Politiet vil være til stede for at forhindre, at der sker flere drab under den voldsbølge, som pågår, siger han.

Flere af de anholdte er børn under 15 år.

Ifølge nyhedsbureauet NTB har der været 20 tilfælde af grov vold siden juleweekenden. To personer er blevet dræbt.

- Denne weekend var blandt de værste, vi har set i meget lang tid, siger statsminister Ulf Kristersson til tv-stationen SVT mandag.

Lørdag var der endnu en skudepisode i Stockholm - denne gang i den sydlige del af hovedstaden.

Skudepisoden markerer en fortsættelse af de voldsomme hændelser, som har hærget den svenske hovedstad i den seneste tid.

Fredag aften blev en mand fundet livløs i Stockholm. Politiet formodede i den forbindelse, at det havde relation til en anden skudepisode.

Fredag fortsatte samtidig tendensen med eksplosioner i den svenske hovedstad.

I det sydlige Stockholm, i bydelen Skarpnäck, kunne politiet konstatere en detonation i en etageejendom.

Også natten til tirsdag blev byen ramt af en eksplosion. En kraftig sprængladning blev detoneret i entréen til en restaurant på Södermalm i det centrale Stockholm.

Ingen kom til skade i den forbindelse.

Volden i Sverige tog for alvor til i løbet af 2022.

Justitsminister Gunnar Strömmer kunne i december oplyse, at landet havde sat en trist rekord for antallet af skuddrab på et enkelt år.

Det skete, da årets 60. person blev skudt og dræbt.

Til sammenligning blev otte personer dræbt af skud i Danmark samme år.