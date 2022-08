Vild udmelding fra Letland

Det lettiske parlament har torsdag vedtaget en udtalelse, der erklærer Rusland skyldig i 'målrettet folkedrab mod det ukrainske folk'.

I udtalelsen lyder det også, at parlamentet 'anklager Rusland for at statssponsorere terrorisme'. De lettiske parlamentsmedlemmer opfordrer andre 'ligesindede' lande til at udtrykke samme holdning.

Letland, der er et af de tre baltiske lande, grænser op til Rusland.

Landets parlament siger torsdag, at det betragter 'Ruslands vold mod civile - udført i jagt på politiske mål - som terrorisme'.

Derudover opfordrer parlamentsmedlemmerne EU til at stoppe med at udstede turistvisa vil både russere og hviderussere.

Ifølge Letlands parlament er Ruslands invasion af Ukraine udført 'med støtte og engagement fra det hviderussiske regime'.