En græsk region centralt i landet fik på 24 timer mellem 600 og 800 millimeter regn under stormen Daniel

Det er mere end et gennemsnitligt års nedbør i regionen.

Det oplyser meteorolog Dimitris Ziakopoulos, som er vicepræsident for det græske center for undersøgelser af krisehåndtering, der hører under landets klimaministerium.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det lader til, at den bjergrige Magnesia-region fik mellem 600 og 800 millimeter regn på 24 timer, siger han.