Vildt drama slut: Fanger overgiver sig efter ugelang belejring

16 indsatte i New Zealand har søndag overgivet sig efter et næsten ugelangt oprør på taget af et fængsel syd for byen Auckland.

Parlamentsmedlem og en af lederne af Maori Partiet Rawiri Waititi fortæller, at han eskorterede de 16 mænd ud af Waikeria-fængslet søndag middag lokal tid.

- De var klar til at komme ned. De var naturligt nok trætte og sultne, men stadig meget opsat på at se en forandring, udtaler Rawiri Waititi i en erklæring.

- De har opnået det, de ville, da de satte sig for at gøre opmærksom på deres dårlige behandling i fængslet, tilføjer han.

Begyndte med brande

Rawiri Waititi ankom til fængslet søndag morgen lokal tid, efter at de indsatte havde bedt om at få lov til at tale med ham.

Ministeren med ansvar for New Zealands fængsler, Kelvin Davis, bekræfter over for NZ Herald, at belejringen er ovre. Han fortæller videre, at gruppen af indsatte har ødelagt en del af fængslet, som nu er ubrugelig.

Oprøret begyndte tirsdag den 29. december. Her blev beredskabstjenester kaldt ud til Waikeria-fængslet, der er et af New Zealands største, efter at nogle fanger havde 'antændt flere mindre brande i et udendørs motionsområde'.

Senere tog de indsatte kontrollen over den øverste del af fængslet og satte ild til bygninger, hvorefter de slog lejr på taget af en af enhederne.

Det oplyser fængselsmyndighederne.

Omfattende skader

I løbet af det fem dage lange oprør forårsagede gruppen af fanger 'omfattende skader på anlægget' og 'konstruerede flere hjemmelavede våben'.

- Mens fangerne hævder, at de protesterer mod forholdene i fængslet og ikke laver optøjer, så er deres handlinger helt klart voldelige, oplyser fængselsmyndighederne.

En enkelt person kom til skade under belejringen. Det var en indsat, som blev angrebet, da flere forsøgte at overgive sig nytårsaften, oplyser minister Kelvin Davis til NZ Herald.