Virus-valg

WHO siger, at Europa er epicenter for pandemien på trods af, at mange er vaccineret.

Bulgarerne skal søndag stemme til det tredje parlamentsvalg i år, og endnu en gang peger meningsmålinger i retning af et mudret resultat.

I så fald kan det fortsatte politiske dødvande i landet hæmme indsatsen for at håndtere høje energipriser, en stigning i antallet af tilfælde med coronavirus samt udbredt korruption.

Endnu et fejlslagent forsøg på at bryde dødvandet og danne en regering i EU's fattigste medlemsland kan også potentielt bremse landets planer om at indføre euroen inden 2024.

Parallelt med søndagens parlamentsvalg skal bulgarerne også vælge en ny præsident.

Meningsmålinger viser, at den siddende præsident, 58-årige Rumen Radev, står til at genvinde posten og dermed sin anden femårige periode.

Det er årets tredje valg i Bulgarien og igen præger corona begivenheden. Foto: DIMITAR KYOSEMARLIEV / Ritzau Scanpix

Præsidentposten i Bulgarien er overvejende ceremoniel.

Bulgarerne har befundet sig i politisk usikkerhed siden april, hvor et valg afsluttede premierminister Bojko Borisovs årti lange styre under det konservative Gerb-parti.

Bojko Borisov har været premierminister tre gange, og ved valget 4. april blev Gerb også størst med 26 procent af stemmerne.

Men partiet havde svært ved at finde samarbejdspartnere, efter at det i sommeren 2020 var mål for omfattende demonstrationer mod korruption.

Den 62-årige Borisov, der er tidligere livvagt og indehaver af det sorte bælte i karate, har afvist alle anklager. Men hans kritikere siger, at der har været korruption, mens han var regeringschef.

Politiske forskelle og rivalisering blandt Borisovs modstandere - de såkaldte forandringspartier - har umuliggjort en regeringsdannelse i landet, både efter valget i april og efter endnu et valg i juli.

Forud for søndagens valg viser meningsmålinger, at Gerb står til at få 24 procent af stemmerne og dermed igen blive parlamentets største parti.

Ligesom i Danmark bruger de også gymnastiksale som valglokaler i Bulgarien. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV / Ritzau Scanpix

Men ifølge analytikere vil det fortsat blive meget svært for Borisov at finde nok allierede til at kunne danne en koalitionsregering.

Et nyt midterparti, som er gået til valg under sloganet 'Nul korruption', anses for at have den største chance for at bidrage til en ny regering sammen med to andre antikorruptionspartier samt Socialisterne.

Det nye midterparti med navnet Vi Fortsætter Forandringen er grundlagt af to Harvard-uddannede tidligere ministre.

Vi Fortsætter Forandringen og Socialisterne ligger ifølge meningsmålingerne begge til at vinde opbakning fra omkring 15-16 procent af vælgerne.