Den stærkt højreorienterede nationalistiske russiske politiker Vladimir Zjirinovskij er død, 75 år.

Det oplyser parlaments underhus i Moskva ifølge Reuters.

Han døde efter 'alvorlig og langvarig sygdom'. Sjirinovskij var tæt på at dø af covid-19 i februar, da han var indlagt.

Sjirinovskij kaldte sig liberal demokrat og dannede partiet LDPR. Han var dog reelt en af Ruslands mest fremtrædende nationalister.

Han vakte international opsigt i årene efter Sovjetunionens fald.

I den periode blev han kendt for voldsomme verbale udfald mod andre politikere - inklusive Vladimir Putin, som han alligevel altid støttede.

Sjirinovskij var næsten altid imod andre politikeres forslag, men fremsatte sjældent nogle selv. Han blev i en årrække støttet af især antiautoritære unge mænd, der så ham som 'lederen'.

Blandt de mange opsigtsvækkende udtalelser, som Sjirinovkij kom med, var, at USA skulle stå bag en meteor, som eksploderede over Tsjeljabinsk i 2012. Desuden udtalte han, at Rusland burde annektere hele eller dele af en række nabolande.

Partiet LDPR har i dag 21 af de 450 pladser i Statsdumaen.

Sjirinovski, som ofte blev omtalt som en politisk klovn, stillede op som præsidentkandidat syv gange.

Det bedste resultat fik han i 2008 med en opbakning på 9,35 procent af stemmerne.

Han forudsagde øjensynligt invasionen i Ukraine i december, da han i en tale i parlamentet sagde, at 2022 ikke ville blive et fredeligt år og opfordrede til et russisk angreb på nabolandet.

Han nævnte endda datoen 22. februar, som blev dagen, hvor præsident Vladimir Putin anerkendte de to ukrainske løsrivelsesrepublikker, inden invasionen begyndte to dage derefter.

Siden Ruslands annektering af Krim i 2014 holdt Sjirinovskij den ene anti-ukrainske tale efter den anden. Han har også langet kraftigt ud efter USA.

Han vil også blive husket for virkelig grænseoverskridende adfærd, som da han i en direkte tv-udsendelse kastede et glas juice i ansigtet på en politisk modstander og for have været i slåskamp i parlamentet.

Sjirinovskyj blev født i 1946 i Kasakhstan. Han gik ind i politik efter at have studeret tyrkisk, filosofi og jura.

Som politiker var det to af hans løfter at sænke priserne på vodka og sikre en mand til hver kvinde.

Selv om han var marginaliseret i russisk politik i de senere år, var Sjirinovskij en tilbagevendende nationalistisk taler i parlamentet.