Voldsom eksplosion: Paddehattesky over stor by

Russiske styrker har sprængt en gasledning i luften i Ukraines næststørste by, Kharkiv.

Det oplyser præsident Volodimir Zelenskijs kontor natten til søndag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP.

Den ukrainske regering advarer samtidig om, at den paddehatteformede eksplosion kan forårsage 'en miljømæssig katastrofe'.

Beboere i området rådes desuden til at lukke deres vinduer og dække dem til med fugtige klude samt drikke masser af væske.

Den ukrainske anklager Iryna Venediktova oplyser ifølge AP, at der er hårde kampe i gang i Kharkiv, men at det ikke er lykkedes de russiske styrker at indtage byen.

Der bor omkring 1,5 millioner mennesker i Kharkiv, som ligger i Østukraine cirka 40 kilometer fra den russiske grænse.

Ifølge avisen The Guardian står det ikke umiddelbart klart, hvor vigtig rørledningen i Kharkiv er, og om eksplosionen kan påvirke transporten af gas uden for byen eller landet.

Lørdag aften blev en nietagers boligblok i Kharkiv ramt af 'fjendtlig artilleri'.

En kvinde blev dræbt, mens 80 andre blev reddet ud af den ødelagte bygning. De fleste havde søgt ly i kælderen.

Det oplyser den ukrainske beredskabstjeneste ifølge CNN.

I byen Vasylkiv, der ligger cirka 500 kilometer vest for Kharkiv, blev der tidligere på natten meldt om en stor eksplosion, som forårsagede en brand i et oliedepot.

Vasylkiv ligger 37 kilometer sydvest for hovedstaden Kiev, og her ligger der blandt andet en stor militærlufthavn samt flere brændstoftanke.

Lørdag fik alle Ruslands enheder i Ukraine ordre om at genoptage den russiske offensiv 'fra alle sider' efter en pause fredag.

Det meddelte det russiske forsvarsministerium til nyhedsbureauet Ria ifølge nyhedsbureauet Reuters.