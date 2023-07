Voldsom togulykke: Sådan gik det til

En togulykke i Indien, der i starten af juni kostede 288 mennesker livet skyldtes, at arbejdere, der var i gang med at reparere en jernbanebom, lavede defekte forbindelser i det automatiserede signalsystem.

Det er konklusionen i officiel undersøgelse af ulykken.

Ulykken ved stationen Bahanga Bazar i den indiske delstat Odisha var den dødeligste togulykke i Indien i årtier.

Mere end 1000 mennesker kom til skade ud over de 288 omkomne.

Katastrofen skete, da et passagertog ramte et stillestående fragttog, kørte af skinnerne og ramte et andet passagertog, der var på vej fra den modsatte retning.

Undersøgelsen er lavet af den indiske kommission for jernbanesikkerhed.

I rapporten om undersøgelsen skriver efterforskerne, at den første kollision skete på grund af modifikationer, der var blevet lavet på signalkredsløb for at løse tilbagevendende problemer på en anden bom i nærheden.

Det lokale jernbanepersonale havde ikke et diagram over kredsløbet, hvilket førte til en defekt forbindelse i signalforbindelsen, da de forsøgte at tage jernbanebommen offline for at reparere den.

Det fejlramte signalsystem dirigerede passagertoget ind på det spor, hvor fragttoget holdt, lyder det i rapporten.

Indian Railways er det fjerdestørste tognetværk i verden og har monopol på togdriften i delstaten Odisha.

Tognetværket er i gang med en transformation, der koster omkring 205 milliarder kroner. Transformationen skal føre til nye tog og moderne stationer.

Det er en del af Indiens premierminister Narendra Modis indsats for at booste infrastrukturen i landet.

Ulykken i juli satte dog spørgsmålstegn ved, om der bliver brugt nok kræfter på sikkerheden i tognetværket.

I undersøgelsen fra kommissionen for jernbanesikkerhed lyder det, at der var forsømmelser på flere niveauer i signal- og teleafdelingen, og at normale procedure ikke blev fuldt under reparationsarbejdet.