Voldsomt angreb rammer igen afghansk moské under fredagsbøn

En voldsom bombeeksplosion har fredag ramt en shiamuslimsk moské i byen Kandahar i det sydlige Afghanistan.

Ifølge det afghanske nyhedsbureau Bakhtar er over 32 dræbt og 68 såret.

Bakhtar meddelte tidligere fredag, at mindst 62 var blevet dræbt. Det er siden dog blevet korrigeret til 32, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere har hospitalskilder også meddelt, at 33 er blevet dræbt.

- Foreløbige oplysninger tyder på, at det var en selvmordsbomber, der sprængte sig selv i luften inde i moskéen, lyder det fra en lokal embedsmand fra den militante talibanbevægelse.

Det er anden fredag i træk, at Afghanistan rammes af et moskéangreb. Det er om fredagen, at moskéerne afholder deres traditionelle bøn.

En selvmordsbombe ramte sidste fredag en shiamuslimsk moské i den nordøstlige provins Kunduz. Her blev mindst 46 dræbt og 143 såret.

Islamisk Stat har taget skylden for moskéangrebet i Kunduz.

Flere øjenvidner siger fredag, at der kunne høres tre eksplosioner i moskéen i Kandahar.

Shiamuslimer er en minoritet i Afghanistan, hvor flertallet er sunnimuslimer.

Siden Talibans magtovertagelse i Afghanistan er angreb fra Islamisk Stat Khorasan (IS-K) taget til. Det er en afghansk gren af den militante gruppe.

Mange afghanere havde håbet, at Talibans magtovertagelse ville indvarsle en mere fredelig - om end autoritær - tid.

Taliban overtog kontrollen over Afghanistan den 15. august.

Det skete, da gruppen indtog landets hovedstad, Kabul, i kølvandet på at have indtaget en stribe provinsbyer på kort tid.

Taliban har hævdet, at gruppen ikke vil holde landet i lige så stramt et greb, som det var tilfældet, sidst den var ved magten. Det var fra 1996 til 2001.

Der har dog alligevel været ubehagelige meldinger fra Afghanistan.

Blandt andet blev fire lig hængt offentligt til skue fra kraner i den vestafghanske by Herat sidst i september.

Ingen har fredag eftermiddag taget skylden for angrebet i Kandahar. Taliban har kaldt episoden for en 'stor forbrydelse'.