Vred over corona: Ville bortføre guvernør

Den ene af to ledere af en højreorienteret milits i USA er tirsdag idømt 16 års fængsel for at planlægge at bortføre staten Michigans guvernør, Gretchen Whitmer.

Det oplyser USA's justitsministerium.

39-årige Adam Fox blev allerede i august dømt skyldig i anklagen sammen med hans medtiltalte, 47-årige Barry Croft.

Fox og flere andre i hans milits planlagde deres forbryderiske forehavende som et svar på Whitmers krav om karantæne og isolation under coronapandemien i 2020.

De havde også planer om at sætte gang i en borgerkrig. De omtalte Whitmer som en 'tyran'. Og de pralede af, at de ville gennemføre 'den anden amerikanske revolution'.

Deres plan blev imidlertid afsløret, fordi en agent fra det amerikanske forbundspoliti (FBI), havde infiltreret militsen.

Deres plan var at bortføre Whitmer, mens hun opholdt sig i sin feriehytte nær Elk Rapids i Michigan.

Her ville de bruge hjemmelavede bomber mod politiet for at sikre deres flugt.

Anklagere påpegede, at et sådan forehavende let ville kunne have kostet guvernøren livet.

Den medskyldige Barry Croft vil onsdag få udmålt sin straf.