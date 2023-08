Wagner-bossen Prigozjin dukker op i Afrika

Det startede med anklager om et missil, og pludselig frygtede mange, at et militærkup var på vej. Få et overblik over, hvad der skete i det døgn, hvor Jevgenij Prigozjin lå i åben konflikt med Ruslands regering i Kreml

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin lader i en ny video til at befinde sig i Afrika.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag på baggrund af en video, som er blevet delt af en bruger med tilknytning til den private militærgruppe på Telegram.

Det står ikke umiddelbart klart, hvor i Afrika Prigozjin muligvis befinder sig.

Belarus' præsident Alexander Lukasjenko talte landets uafhængighedsdag varmt om Wagner-gruppens soldater. Alt imens viser satellitbilleder, hvad der ligner et nyt militæranlæg i Belarus, hvor Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppen muligvis skal holde til Det er ikke lang tid siden, at Prigozjin angiveligt befandt sig i Belarus.

Peger i den retning

Reuters har ikke umiddelbart kunne bekræfte sted og dato for videoen. Men både Prigozjins egne udtalelser og udtalelser fra Wagner-positive kanaler peger i retning af, at den er filmet i Afrika, skriver Reuters.

I videoen siger Prigozjin ifølge Sky News, at Wagner-gruppen blandt andet udfører 'rekognosceringsmissioner' med det formål at gøre 'Rusland større på alle kontinenter', og at Wagner vil gøre 'Afrika mere frit'.

I videoen ses Prigozjin i en militæruniform med et gevær stående i et fladt og tørt landskab, mens han understreger, at gruppen 'arbejder', og at 'alt er, som vi kan lide det'.

I juni førte Prigozjin an i et kortvarigt oprør - eller mytteri - hvor Wagner-gruppen marcherede mod Moskva.

Marchen blev imidlertid ret hurtigt afsluttet, og Prigozjin opgav sit forehavende. Siden er et større antal af gruppens soldater flyttet til Belarus. Det skete angiveligt som led i en aftale med Rusland.

Prigozjin beskriver ikke umiddelbart det nærmere formål med, at han nu tilsyneladende befinder sig i Afrika.

Belarus' præsident oplyste efter et tilløb, hvor han lige skulle sikre sig, at han havde styr på Wagner-bossens fulde navn, at Prigozjin er i Rusland, nærmere bestemt St. Petersborg Putins tidligere kok har også været hjemme i Rusland på det seneste.

Aktiv i Afrika

Det er dog velkendt, at lejehæren er aktiv i en række afrikanske lande, blandt andet Mali, Den Centralafrikanske Republik, Sudan og Libyen.

Her høster gruppen selv økonomiske fordele ved sin tilstedeværelse. Imens får afrikanske statsledere sikkerhed og militær slagkraft, og Rusland får øget indflydelse uden selv at være til stede.

Det har Katja Lindskov Jacobsen, der er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, tidligere beskrevet over for Ritzau.

I Niger, hvor der for nylig fandt et militærkup sted, har vestlige ledere udtrykt bekymring for, om Wagner-gruppen kunne finde på at samarbejde med kupmagerne.