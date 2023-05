Wagner-chef retter en kraftig kritik mod Ruslands militære ledelse

Chefen for den paramilitære russiske gruppe Wagner, hvis soldater står i forreste række i slaget om den ukrainske by Bakhmut, retter fredag en kraftig kritik mod Ruslands militære ledelse.

Han beskylder de russiske generaler i Moskva for at nedtone den alvorlige situation for Rusland i Bakhmut.

- Forsvarsministeriets forsøg på at pakke tingene ind på informationsområdet fører og vil føre til en global tragedie for Rusland, siger Wagner-chefen, Jevgenij Prigozjin.

- Af den grund må vi omgående holde op med at lyve, siger han i en videomeddelelse, han har lagt på sociale medier.

Ukrainske styrker har presset russerne bagud i Bakhmut, bekræfter præsident Volodymyr Zelenskyj.

Og den ukrainske viceforsvarsminister Hanna Maliar tilføjer, at de russiske styrker i løbet af den forgangne uge har lidt store tab.

Forsvarsministeriet i Moskva erkender, at nogle af de russiske styrker har forladt området ved Bakhmut. Men der er blot tale om en omgruppering, hævder en talsmand for det russiske forsvarsministerium.

Det får Wagner-chefen til at sende en sviende replik tilbage til ministeriet.

- Det hedder ikke omgruppering, det hedder flugt, siger Prigozjin.

I de seneste dage har han meldt om soldater fra den russiske hær, der ganske enkelt er flygtet fra frontlinjen.

Fredag inviterer han Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, til at komme til Bakhmut og danne sig et førstehåndsindtryk af situationen i den sønderbombede by.

- I lyset af den vanskelige operationelle situation og dine mange års kamperfaring beder jeg dig komme til Bakhmut, som er under russiske militære enheders kontrol, og selv vurdere situationen, skriver Prigozjin i et åbent brev til ministeren.

Brevet er offentliggjort på beskedtjenesten Telegram.

Prigozjins invitation og udtalelse om 'mange års kamperfaring' ses som et forsøg på at håne Sjojgu, der nok har titel af general, men aldrig har gjort tjeneste i Ruslands væbnede styrker.

Wagner-chefen truede tidligere på måneden med at trække sine styrker ud af Bakhmut. Han har gentagne gange kritiseret det russiske militær for, at det ikke leverer ammunition nok til hans styrker ved frontlinjen.

I en separat videomeddelelse fredag siger Prigozjin, at ukrainerne har indtaget et højtliggende område, der giver dem overblik over Bakhmut.

- Tabet af det territorium, som de opgav, udgør fem kvadratkilometer. Og det er bare i dag, siger Wagner-chefen.

De skal også have formået at sende russiske styrker væk fra hovedvejen mellem Bakhmut og byen Tsjasiv Jar, som Wagner-styrkerne havde blokeret.

- Fjenden har fuldkommen frigjort vejen fra Tsjasiv Jar til Bakhmut, som vi havde blokeret. Nu kan fjenden benytte denne vej, siger Prigozjin ifølge Reuters.

Oplysningen er endnu ikke bekræftet fra anden side.