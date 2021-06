West Virginia udlodder skydevåben i vaccinelotteri

Vi har før hørt om vaccinelotterier, hvor folk kan vinde store pengepræmier, gavekort og koncertbilletter, hvis de lader sig vaccinere mod covid-19. Nu går West Virginia skridtet videre.

Den amerikanske delstat udlodder således skydevåben til borgere, der frivilligt ruller ærmet op.

Det meddeler statens guvernør, republikaneren Jim Justice, ifølge NBC News.

Borgere, der indgår i statens nye vaccinetilskyndende lotteri, har mulighed for at vinde blandt andet jagtrifler og haglgeværer samt lastbiler og jagt- og fisketilladelser.

Deltagerne vil også have mulighed for at vinde eksempelvis et fuldt stipendie til hvilken som helst uddannelsesinstitution for videregående uddannelser i West Virginia.

Derudover er der to pengepræmier på henholdsvis 588.000 dollar - 3,6 millioner kroner - og knap 1,6 millioner dollar, hvilket svarer til cirka 9,8 millioner kroner, på spil.

Lotteriet vil løbe af stablen mellem 20. juni og 4. august og finansieres gennem føderale coronahjælpemidler.

Ifølge guvernør Jim Justice er det afgørende at få flere mennesker vaccineret for at redde liv og genoprette den økonomiske stabilitet i delstaten.

- Jo hurtigere vi får folk over målstregen, jo flere liv redder vi. Så simpelt er det, siger han ifølge NBC News.

Blandt West Virginias knap 1,8 millioner indbyggere har cirka 51 procent modtaget mindst én vaccinedosis, mens cirka 40 procent er færdigvaccineret.

Det viser tal fra delstatens sundhedsmyndigheder.

Guvernør Jim Justices nye initiativ, 'Call to Arms', har som erklæret mål, at 65 af alle vaccineberettigede borgere skal være vaccineret senest 20. juni, som er West Virginias 158 års fødselsdag.

Samtidig gælder det, at 75 procent af alle over 50 år og 85 procent af alle over 65 år skal være vaccineret til den tid.