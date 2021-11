WHO: 700.000 europæere kan dø med corona frem til marts

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) frygter, at antallet af døde i Europa med covid-19 vil stige med yderligere 700.000 frem til 1. marts, så det samlede dødstal på kontinentet runder 2,2 millioner.

Det vil ske, hvis den nuværende tendens med stigende smitte fortsætter.

FN-organisationen siger fra sit Europa-kontor i København, at det frygter 'stærkt eller ekstremt stress på intensivafdelinger i 49 ud af 53 lande' fra nu af og frem til 1. marts.

Lidt over halvandet år efter pandemiens udbrud i Europa er 1,5 millioner mennesker døde med covid-19.

- Covid-19-situationen hen over Europa er meget alvorlig. Vi står over for en udfordrende vinter, siger WHO's leder for Europa, Hans Kluge.

Covid-19 er den sygdom, der lige nu koster flest menneskeliv i Europa og Centralasien. Det konstaterer WHO på baggrund af tal fra forskere på Institute for Health Metrics and Evaluation. Det er hjemmehørende på Washington University og har ekspertise i global sundhedsstatistik.

Stigningen i Europa baserer sig på flere forhold: Den stærkt smitsomme deltavariant, for få vaccinerede og at lande for tidligt har droppet brugen af ansigtsmasker og fysisk afstand mellem mennesker.

WHO Europa henviser til et tidligere studie, der viser, at brugen af masker ville kunne mindske tilfældene af covid-19 med 53 procent. Og over 160.000 dødsfald ville kunne forhindres, hvis det lykkedes at få 95 procent til at bruge masker.