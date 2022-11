WHO advarer: Kan tage livet af millioner

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarer om, at den kommende vinter kan blive 'livstruende' for millioner af ukrainere.

Blandt andet på grund af Ruslands angreb på Ukraines elnet.

Hans Kluge - europæisk regionschef i WHO - har været på besøg i hovedstaden Kyiv.

Her sagde han til den fremmødte presse, at vinteren i Ukraine 'kommer til at handle om overlevelse'.

- Denne vinter kommer til at blive livstruende for millioner af Ukrainere, sagde han.

Elektricitet er blevet en mangelvare i Ukraine, fordi Rusland har bombet store dele af elnettet. Her ses borgere i den nyligt generobrede by Kherson, der lader telefoner ved en midlertidig ladestation. (Arkivfoto). Foto: Bernat Armangue/Ritzau Scanpix

De gentagne angreb på Ukraines infrastruktur har allerede nu konsekvenser for landets sundhedssystem og for folkets helbred, fortsatte han.

WHO har registreret flere end 700 angreb på sundhedsfaciliteter, siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine.

Angrebene er ifølge Hans Kluge et 'klart brud' på international humanitær lovgivning.

Fortsatte angreb på sundheds- og energiinfrastruktur betyder, at hundredvis af hospitaler og sundhedsfaciliteter ikke længere fungerer fuldt ud, fortalte Kluge.

- Vi forventer, at mellem to og tre millioner mere kommer til at forlade deres hjem i søgen efter varme og sikkerhed.

- De kommer til at møde store sundhedsudfordringer som luftvejsinfektioner og covid-19, pneumokokker, influenza og en alvorlig trussel om difteri og mæslinger i en befolkning, der er undervaccineret, siger Hans Kluge.

Krigen i Ukraine har varet i næsten otte måneder. Den begyndte i de tidlige morgentimer den 24. februar, da russiske styrker rykkede ind i flere forskellige ukrainske områder.

Siden da er store dele af den ukrainske infrastruktur - herunder el og vand - blevet hårdt ramt.

Mandag sagde den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Rusland har ødelagt al kritisk infrastruktur i de dele af byen Kherson, Ukraine har generobret den seneste tid.

Alle steder i landet opfordres borgerne til at spare på strøm og vand. Desuden er der hyppigt såkaldte brown outs, hvor der lukkes for strømmen flere timer af gangen for at sikre, at der er strøm til alle.