WHO advarer om eksponentiel stigning i coronasmitte

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarer mod, at flere lande for tiden oplever en eksponentiel stigning i antallet af smittetilfælde med coronavirus.

Det siger WHO's generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- For mange lande oplever lige nu en eksponentiel stigning i covid-tilfælde, og det fører til, at hospitaler og intensivafdeling er tæt på at nå kapaciteten, hvis de ikke allerede har gjort det, siger Ghebreyesus.

Ifølge generalsekretæren er den nordlige halvkugle nu på et kritisk tidspunkt i pandemien.

- Vi opfordrer ledere til straks at gribe ind for at forhindre flere unødvendige dødsfald, siger Ghebreyesus.

Meldingen kommer samtidig med, at flere europæiske lande strammer restriktionerne for at bremse smitten med coronavirus.

Ikke mindst i Danmark hvor regeringen fredag annoncerede et forbud mod salg af alkohol efter klokken 22 og et krav om mundbind i supermarkeder.

Lørdag udvidede Frankrig et udgangsforbud, mens Belgien har indført nye restriktioner efter en stor smittestigning.

Flere regioner i Italien har ligeledes indført udgangsforbud, og i Polen har regeringen beordret restauranter lukket for en midlertidig periode.

- At foretage ændringer efter behov viser lederskab og styrke, siger Ghebreyesus om de mange nye restriktioner.

Globalt er der blevet konstateret mere end 42 millioner smittetilfælde og 1,15 millioner coronarelaterede dødsfald siden pandemiens begyndelse.

USA er det hårdest ramte land målt i absolutte tal med 224.000 dødsfald efterfulgt af Brasilien, Indien, Mexico og Storbritannien.

I Europa har både Frankrig og Spanien denne uge passeret mere end en million smittetilfælde.