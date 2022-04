WHO anbefaler lovende coronapille fra Pfizer

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler på det kraftigste en pille til behandling af covid-19.

Pillen var i forvejen godkendt til nødbrug i EU og har vist lovende resultater i testforsøg.

Det er medicinalselskabet Pfizer, der står bag pillen ved navn Paxlovid. Pillen er rettet mod patienter, der endnu ikke er alvorligt syge, men har stor risiko for at blive indlagt på grund af covid-19.

Det konkluderer et ekspertpanel fra WHO.

Dem med stor risiko for at blive indlagt på hospitalet omfatter personer med eksisterende sygdomme, ældre og uvaccinerede, lyder det.

Ekspertpanelet har gennemgået undersøgelser, der involverer 3000 patienter.

WHO fandt, at risikoen for hospitalsindlæggelse var 85 procent lavere hos dem, der blev behandlet med Paxlovid, end dem i gruppen, der fik placebo.

Pfizers pillebehandling består af to piller, der skal tages cirka hver 12. time i fem døgn. Behandlingen skal sættes i gang så hurtigt som muligt efter konstateret smitte hos sårbare personer.

WHO understreger, at lægemidlet ikke er et alternativ til vaccination, der fortsat anses som den vigtigste beskyttelse mod alvorlig coronasygdom.

Pfizer sigter mod at producere piller til omkring 120 millioner patienter i år.

Den danske regering har tidligere meddelt, at den har planer om at indkøbe for omkring 400 millioner kroner af Pfizers pille.

En anden pillebehandling fra medicinalfirmaet Merck er ved at blive evalueret af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Den har i forsøg kunnet nedbringe risikoen for indlæggelse eller dødsfald hos sårbare coronapatienter med omkring 30 procent. Den har dermed vist sig noget mindre effektiv end Pfizers pillebehandling.