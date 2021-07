WHO beder lande om ikke at bestille vacciner til tredje stik

Lande bør ikke bestille ekstra vacciner til færdigvaccinerede, så længe der er andre lande, der fortsat er i mangel på vacciner.

Det siger Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), mandag ifølge Reuters.

Udtalelsen kommer på et tidspunkt, hvor den mere smitsomme coronavariant Delta, før kendt som den indiske variant, er på vej til at blive dominerende.

Samtidig stiger antallet af coronarelaterede dødsfald igen globalt, mens mange lande stadig mangler at få vacciner til at beskytte deres sundhedspersonale, siger WHO's generaldirektør.

- Delta-varianten spreder sig som en steppebrand rundt i verden, og den er årsag til en ny stigning i antallet af smittetilfælde og dødsfald, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ifølge WHO er Delta-varianten nu blevet konstateret i 104 lande. Et af de lande er Danmark, hvor varianten først blev påvist i uge 13 i år.

Siden har Delta-varianten spredt sig i Danmark, og de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at varianten udgør hvert andet tilfælde med smitte herhjemme.

Det er ikke alle coronaprøver, der bliver analyseret. Derfor kan der være tvivl om, hvor meget varianten præcist fylder i den danske epidemi.

Blandt andet af hensyn til Delta-varianten overvejes det i flere lande at tilbyde et ekstra stik til allerede færdigvaccinerede personer.

Det ekstra stik skal fungere som en slags 'booster-stik'.

For personer færdigvaccineret med eksempelvis Pfizer-vaccinen vil der være tale om et tredje stik, da Pfizers vaccine kræver to stik for fuld vaccination.

Ifølge Tedros Adhanom Ghebreyesus er der en enorm ujævnhed og ulighed i, hvor mange vacciner der er tilgængelige for forskellige lande.

- Nogle lande og regioner bestiller faktisk millioner af booster-doser, før andre lande har haft vacciner til at vaccinere sundhedspersonale og sårbare, siger han.

Generaldirektøren opfordrer i stedet til at dele vacciner i Covax-programmet. Det er et fælles vaccinesamarbejde mellem WHO og en række andre organisationer.

Samarbejdet går ud på at fordele coronavacciner rundt om i verden, særligt til verdens fattige lande.