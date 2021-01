WHO: Britisk coronavariant har spredt sig til 60 lande

Den britiske coronavariant kendt som B117 har spredt sig til mindst 60 lande over hele verden, siden den blev opdaget i efteråret.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) onsdag i sin ugentlige coronaopdatering ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ti lande mere end for en uge siden.

Samtidig er den sydafrikanske coronavariant nu blevet opdaget i 23 lande, oplyser WHO.

Begge varianter vurderes at være markant mere smitsomme end den mere almindelige type af coronavirus.

Den britiske variant blev første gang påvist i Storbritannien i september, hvor den mistænkes for at stå bag en eksplosiv smittestigning de seneste måneder.

Varianten har også spredt sig til Danmark, hvilket har fået regeringen til at forlænge gældende restriktioner og indføre flere nye for at inddæmme smittespredningen.

Herhjemme blev de første tilfælde af den britiske variant ifølge Statens Serum Institut (SSI) opdaget mellem 14. november og 3. december, da virusstammen blev fundet i ni personer.

Siden er antallet af smittede i Danmark med B117 vokset til 330 personer. Det oplyste SSI mandag.

De danske myndigheder forventer, at B117 - fordi den smitter så meget mere - vil blive den dominerende type af coronavirus i Danmark fra midten af februar.

Lørdag oplyste SSI så, at det første tilfælde med den sydafrikanske coronavariant også er blevet opdaget i Danmark.

Den smittede er fra Sjælland, og smitten forbindes med en rejse til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Ud over at den sydafrikanske variant er mere smitsom, vurderes den at være mindre følsom over for vacciner.

Ifølge SSI tyder intet dog på, at vacciner ikke vil virke over for varianten.

Det er ikke kun i Danmark, at myndighederne frygter de nye coronavarianter. Således har lande over hele verden indført nye restriktioner og udstedt rejseforbud for at forhindre dem i at sprede sig.

Alligevel har mindst 93.000 mennesker med covid-19 mistet livet verden over de seneste syv dage, hvilket er rekordhøjt ifølge WHO.

Samtidig er mindst 4,7 millioner blevet smittet i samme periode.