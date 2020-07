WHO: Coronavirus er værre end alle andre sundhedskriser

Verdenssundhedsorganisationens (WHO) generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kalder coronapandemien for den klart mest alvorlige sundhedskrise, som organisationen har stået over for.

Det siger han mandag på et virtuelt pressemøde i Genève.

Coronapandemien blev 30. januar erklæret for en international sundhedskrise af WHO.

Det har organisationen kun gjort fem gange tidligere under henholdsvis svineinfluenza, polio, zikavirus og to gange under udbrud af ebola i Afrika.

Af de internationale sundhedskriser er den nuværende pandemi 'med afstand den mest alvorlige', siger Tedros.

Han tilføjer, at verden kun kan besejre virusset ved at overholde strenge sundhedstiltag som at bære masker og undgå større forsamlinger.

- Hvor de her tiltag bliver fulgt, går smittetilfældene ned. Hvor de ikke gør, stiger smittetilfældene, siger han.

Generaldirektøren roser desuden Canada, Kina, Tyskland og Sydkorea for at kontrollere deres udbrud af coronavirus.

På pressemødet kom det også frem, at eksperter fra WHO i denne uge skal mødes for at drøfte, om coronapandemien stadig udgør en international sundhedskrise.

Når organisationen erklærer en international sundhedskrise, skal det reevalueres hver sjette måned.

Erklæringen er det højeste niveau af alarmberedskab under internationale sundhedsregler.

WHO's krisechef, Mike Ryan, siger på mandagens virtuelle pressemøde, at rejserestriktioner og grænselukninger blandt verdens lande ikke er svaret i forhold til at forhindre coronasmitte på lang sigt.

- Det bliver nærmest umuligt for individuelle lande at holde deres grænser lukkede på længere sigt. Økonomier er nødt til at åbne, folk er nødt til at arbejde, og handel er nødt til at vende tilbage, siger Mike Ryan.

Han anerkender, at nedlukninger kan blive nødvendigt i enkelte lande med nye udbrud.

Men han opfordrer til, at de skal være så tidsbegrænsede og geografisk begrænsede som muligt.

- Jo mere vi ved om virusset, jo mere kirurgiske kan vi være i forhold til at kontrollere det, siger han.