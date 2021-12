WHO forventer mere viden om Omikron om nogle dage

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) forventer inden for nogle dage at have mere information om, hvor smitsom den nye Omikron-variant er.

Det siger WHO's ledende epidemiolog Maria Van Kerkhove på en pressekonference onsdag.

Det er endnu uklart, om Omikron er mere smitsom end andre varianter.

Forskerne ved heller ikke endnu, hvor alvorligt et sygdomsforløb, Omikron forårsager, eller om de eksisterende coronavacciner er effektive i kampen mod den.

Vaccineproducenter har sagt, at de forventer, at det kan tage omkring to uger at vurdere, om deres vacciner virker mod Omikron.

Maria Van Kerkhove tilføjer, at de rejserestriktioner, som mange lande har indført over for Sydafrika, gør det sværere at få virusprøver tilsendt fra landet.

I sidste uge sagde WHO, at det kunne tage uger at vurdere de data, der indtil videre findes om Omikron.

I samme ombæring kategoriserede WHO den nye Omikron-variant som værende 'af bekymring'.

WHO kategoriserer de forskellige varianter som værende enten af 'interesse' eller 'bekymring'.