WHO frygter ny variant vil føre til vaccinehamstring

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, frygter, at rige lande meget hurtigt vil sikre sig mange vaccinedoser, som hjælper mod Omikron-varianten.

- Vi forudser en sådan udvikling, selv om der ikke findes klare beviser, for at en booster-vaccination er nødvendig mod Omikron. Det vil forværre den skæve fordeling af vacciner i verden, siger WHO's vaccinechef, Kate O'Brien, torsdag.

Hendes udsagn kommer, efter at vaccineproducenten Pfizer har hævdet, at tre doser med vaccinen vil beskytte også mod Omikron-varianten.

Mange vestlige lande har gennemført booster-vaccinationer for ældre og personer med helbredskomplikationer.

Mike Ryan, som er krisedirektør i WHO, siger, at Omikron synes at være 'mere smidig og hurtig' til at smitte, men han siger, at varianten ikke er uovervindelig.

- Vi forstår endnu ikke helt de kliniske implikationer og heller ikke implikationerne for vores vacciner. Hvad vi foretager os i de kommende dage - både med hensyn til inddæmme virus og vaccinationer vil have stor betydning for pandemiens udvikling i 2022, siger Ryan.

Omikron blev først opdaget i det sydlige Afrika og i Hongkong.

Kun 7,5 procent af de mere end en milliard mennesker på det afrikanske kontinent har fået den første vaccination mod covid-19.