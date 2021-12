WHO maner til ro efter omikronsmitte

Verden skal ikke gå i panik over fremkomsten af Omikron.

Det endnu er for tidligt at sige, om denne variant af coronavirus vil blive den dominerende, og der er endnu meget, vi ikke ved med sikkerhed.

Det understreger chefforsker i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Soumya Swaminathan.

Omikron er 'i høj grad smitsom', selv om det i dag er Delta-varianten, der er mest udbredt i verden, siger Swaminathan.

Hun henviser til tal fra Sydafrika, der viser, at antallet af nye bekræftede coronatilfælde lige nu fordobles fra dag til dag.

- Hvor bekymrede skal vi være? Vi skal være forberedte og forsigtige, men vi skal ikke gå i panik, for vi er i en anden situation i dag end for et år siden, siger chefforskeren til nyhedsbureauet Reuters.

I dag tegner Delta sig for 99 procent af alle smittetilfælde i verden, påpeger hun.

- Denne variant (Omikron, red.) skal være mere smitsom for at kunne udkonkurrere den og blive dominerende på verdensplan. Det er muligt, men det er ikke muligt at forudsige.

- Vi bliver nødt til at vente at se. Lad os håbe, at den er mildere. Men det er for tidligt at konkludere noget om varianten som helhed, siger Swaminathan.

Det er også stadig uklart, om det bliver nødvendigt at ændre på de coronavacciner, der bruges i dag, tilføjer hun. Men vaccineproducenterne arbejder på sagen.

WHO forventer at have flere oplysninger om den nyeste variant inden for de kommende dage og uger. Dels om, hvor smitsom den er, og dels om vacciner og test virker effektivt mod den.

Omikron er indtil videre konstateret i i alt 38 lande i Europa, Afrika, Asien, Mellemøsten og enkelte stater i USA.

I Sydafrika, hvor læger først opdagede den nye variant, er den konstateret i syv af landets ni provinser.

Hidtil er der ikke registreret nogen dødsfald som følge af Omikron nogen steder i verden, siger en talsmand for WHO.

De foreløbige meldinger fra især Sydafrika, hvor varianten hurtigt har bredt sig, tyder på, at den kan give et mildere sygdomsforløb.

Men det er især unge mennesker, der er blevet undersøgt, påpeger WHO's ledende epidemiolog, Maria Van Kerkhove.

Derfor er det 'alt for tidligt' at sige noget om, hvor alvorligt den kan ramme andre befolkningsgrupper, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.