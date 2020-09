WHO med skræmmende coronamelding

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarer mandag om, at der i oktober og november vil ske daglige stigninger i antallet af dødsfald med relation til Covid-19.

Lederen af WHO's europæiske gren, Hans Kluge, siger, at det vil blive hårdere endnu.

Det sker på et tidspunkt, hvor der på det europæiske kontinent sker markante stigninger i antallet af smittetilfælde, mens dødstallet er forblevet relativt stabilt.

- På nuværende tidspunkt vil landene ikke høre denne dårlige nyhed, og det forstår jeg, siger Kluge, som understreger, at han ønsker at udsende et positivt budskab om, at pandemien vil slutte på et eller andet tidspunkt.

WHO's 55 medlemslande i Europa holder mandag og tirsdag videomøder om deres indsats mod det nye coronavirus med henblikt på at nå til enighed om en overordnet fælles strategi for ed kommende fem år.

Kluge, som er belgier, har kontor i København. Han advarer dem, som tror på, at en vaccine snart vil føre til en afslutning på pandemien.

- Jeg hører det hele tiden. Vaccine vil afslutte pandemien. Selvfølgelig ikke!

Han tilføjer:

- Vi ved ikke engang, om vaccine vil hjælpe alle befolkningsgrupper. Vi ser tegn på, at den vil hjælpe nogle grupper, men ikke andre. Desuden kommer vi til stå med forskellige vacciner, hvilket bliver et logistisk mareridt!

Hans Kluge siger videre, at afslutningen på pandemien er det øjeblik, hvor vi som samfund lærer at leve med denne pandemi. Og det afhænger af os, og det er et meget positivt budskab.

Antallet af smittetilfælde i Europa er navnligt steget stærkt i Spanien og Frankrig. Fredag blev der alene registreret over 51.000 nye smittetilfælde i WHO's europæiske afdeling.

WHO meldte søndag om den største stigning i antallet af coronasmittede i verden på en enkelt dag. På 24 timer i weekenden blev 307.930 mennesker bekræftet smittet med virusset. De fleste smittetilfælde er registreret i Indien, USA og Brasilien.