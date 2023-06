WHO-medarbejder dræbt ved angreb på hotel i Somalia

En medarbejder hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO) blev dræbt under et angreb på et hotel i Somalias hovedstad, Mogadishu, fredag aften.

Det oplyser organisationens generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på det sociale medie Twitter søndag.

- Mine dybeste kondolencer til deres (de dræbtes, red.) familier og til alle, som har mistet en nærtstående.

Generaldirektøren skriver desuden, at 'vi fordømmer alle angreb på civile og humanitære arbejdere.'

Fredagens angreb fandt sted på The Pearl Beach Hotel i Mogadishu.

Det blev indledt lidt før klokken 20 lokal tid. Angrebet blev afsluttet omkring klokken to natten til lørdag.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at der flere gange lød skudsalver og eksplosioner inden fra hotellet.

I alt blev seks civile dræbt, mens ti personer blev såret. Det har politiet i Mogadishu oplyst ifølge AFP.

84 personer blev reddet ud af hotellet, som ligger ud til havet.

Det besøges ofte af regeringsmedlemmer og embedsmænd.

Den islamistiske bevægelse al-Shabaab har taget skylden for angrebet.

Gruppen har i de seneste 15 år gennemført en lang række terrorangreb mod Somalias regering.

Den islamistiske al-Shabaab-organisation kontrollerer store dele af Somalia og har forbindelser til det militante netværk al-Qaeda.

Ifølge FN blev over 600 personer dræbt i forbindelse med angreb i Somalia sidste år.

Angrebene har ofte været rettet mod luksushoteller, som besøges af udlændinge og personer tæt på regeringen.

Sidste år erklærede Somalias præsident, Hassan Sheikh Mohamud, en 'total krig' mod al-Shabaab.

Selv om gruppen blev tvunget ud af landets vigtigste byer af soldater fra Afrikas Union, har den stadig kontrol over en del provinser.