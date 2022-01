WHO: Omikron kan blive slutningen på pandemien i Europa

Omikronvarianten har sendt coronapandemien ind i en ny fase og kan muligvis gå hen og blive enden på pandemien i Europa.

Det siger direktøren for den europæiske afdeling af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Hans Kluge, søndag i et interview med nyhedsbureauet AFP.

- Det er sandsynligt, at regionen bevæger sig i retning af et slutspil for pandemien, siger Kluge.

Han tilføjer i samme ombæring, at 60 procent af befolkningen i Europa kan blive smittet inden marts.

Når først bølgen af omikronsmitte aftager i Europa, forventer WHO-chefen, at der 'i flere uger og måneder vil være global immunitet', siger han.

- Det vil enten være takket være vaccinerne, eller fordi folk opnår immunitet på grund af smitte, siger Kluge.

Han tilføjer, at smitten også kan aftage, når vejret bliver varmere.

- Så vi forventer, at der vil være en stille periode, inden covid-19 muligvis kommer tilbage hen mod slutningen af året. Men ikke nødvendigvis, at pandemien kommer tilbage.

En række undersøgelser tyder på, at den mere smitsomme omikronvariant giver mildere sygdomsforløb blandt vaccinerede personer, end deltavarianten gør.

På pressemøde den 12. januar kunne sundhedsminister Søren Borstrøm med sikkerhed sige, at omikron er en mildere variant

Det har givet håb om, at corona er ved at ændre sig fra at være en pandemi til at være en mere endemisk sygdom ligesom almindelig influenza, altså ikke udbredt globalt på samme tid. Det vil gøre det lettere for sundhedsmyndigheder over hele verden at håndtere.

- Der er megen snak om endemisk. Men endemisk betyder, at det er muligt at forudsige, hvad der vil ske. Dette virus har overrasket os mere end én gang, så vi skal være meget forsigtige, siger Hans Kluge.

I Danmark er næsten alle de nye coronasmittetilfælde, der konstateres, med omikronvarianten.