Xi Jinping advarer Joe Biden

For første gang siden Biden blev præsident mødes han ansigt til ansigt med Xi Jinping på G20-topmødet på Bali

Kina har ikke tænkt sig at acceptere nogen form for amerikansk indblanding, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan.

Det understreger den kinesiske præsident, Xi Jinping, mandag i forbindelse med et højprofileret møde med USA's præsident, Joe Biden.

De to er mandag mødtes i Bali i forbindelse med G20-topmødet. G20 består af 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU.

Under et omkring tre timer langt møde nåede de to magtfulde ledere rundt om en række emner. Herunder altså også Taiwan.

- Spørgsmålet om Taiwan udgør den inderste kerne i Kinas kerneinteresser, sagde Xi til Biden ifølge det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

- Det er det politiske fundament, som forholdet mellem Kina og USA er bygget på og den første røde linje, som ikke må overtrædes, lød det.

Mandagens møde mellem Xi og Biden er det første fysiske mellem de to ledere, siden Biden blev indsat som præsident.

Taiwan har længe været kilde til stridigheder mellem USA og Kina.

Den kinesiske regering har flere gange truet med at invadere Taiwan, hvis taiwanerne modsætter sig en såkaldt 'fredelig forening'.

Taiwan ligger øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina anser omvendt Taiwan som en del af sit territorium, selv om parterne har haft hver deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.

USA har tidligere erklæret sig klar til at forsvare Taiwan, hvis Kina gør alvor af truslerne om at indlede en invasion.

I august droppede Kina samarbejdet med USA om klimaforandringer og narkosmugling. Det skete, i kølvandet på at formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, havde besøgt Taiwan.

Besøget fra Nancy Pelosi, der er nummer tre i det politiske hierarki i USA, blev i Kina set som en stor provokation.

Der er omkring 23,5 millioner indbyggere i Taiwan.