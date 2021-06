Xi Jinping vil plante flere Kina-historier hos globale medier

Kina skal blive bedre til at fortælle sine historier til et globalt publikum gennem medierne.

Sådan lyder det tirsdag fra landets præsident, Xi Jinping, der mener, at Kina er nødt til at udvikle en stemme, der reflekterer landets status på den internationale verdensscene.

På et møde i Det Kommunistiske Parti siger Xi, at udviklingen er nødvendig, hvis landet skal lykkes med at præsentere et 'sandt, tredimensionelt og udførligt' billede af Kina i resten af verden.

Det melder det statslige nyhedsbureau Xinhua.

Ifølge bureauet siger præsidenten også, at Kina er nødt til at styrke sine propagandaforsøg for at hjælpe udlændinge med at forstå Det Kommunistiske Parti og den måde, 'det stræber efter det kinesiske folks lykke på'.

For at nå målet har Kina derfor brug for at oprette et hold af professionelle mediefolk, siger Xi Jinping. Der er også brug for at tage 'præcise kommunikationsmetoder i brug' i forskellige regioner, tilføjer han.

Udmeldingen kommer efter en årrække, hvor Kina i stigende grad har krydset klinger med udenlandske medier.

Blandt andet har lokale medier som Global Times gentagne gange beskyldt udvalgte udenlandske journalister for at være forudindtagede og unfair i deres dækning.

Kina har også bandlyst BBC World News fra alle tv-stationer på fastlandet. Det skete efter utilfredshed med det britiske medies dækning af Kinas behandling af uighur-folket i den nordvestlige provins Xinjiang.

Så sent som sidste år blev flere journalister fra amerikanske medier også smidt ud af landet. Det skete efter en forværring af forholdet mellem de to stormagter.

Rettigheds- og demokratiforkæmpere har flere gange langet ud efter den kinesiske regering for at censurere både traditionelle og sociale medier.